Татьяна Тарасова: почему весь мир должен смотреть Олимпиаду, а мы — нет? Это нечестно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к дискуссиям вокруг показа Олимпийских игр – 2026 в Италии в России.

«Я думаю, что надо показывать Олимпийские игры по телевидению, вся страна будет их смотреть. Я буду смотреть все соревнования, которые найду. А найду я всё. И так каждый будет искать: кто в телефоне, кто в телевизоре, кто – где-то ещё. Это запретить невозможно. У нас в стране не показывали, например, чемпионат США по фигурному катанию, а все, кто заинтересован в этом, смотрели его.

Почему весь мир должен смотреть Олимпийские игры, а мы не должны? Это нечестно. С нами поступают нечестно, но мы-то с собой должны поступать честно. Столько денег у нас тратится на страшную ерунду, я ведь смотрю, какие передачи идут [по телевидению]. Я думаю, что посмотреть часть Олимпийских игр будет совсем неплохо», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».