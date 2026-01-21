«Однозначно будет сложнее». Трусова — о том, как станет совмещать материнство и спорт

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова, заявившая о возвращении в профессиональный спорт, рассказала, думала ли она, как станет совмещать материнство с необходимой для достижения результатов нагрузкой.

«Думала ли я, что мне будет сложно тренироваться так же, как нужно для спорта, когда у меня есть ребёнок? Однозначно думала. И до того, как он родился, всё было намного проще. Я думала, что будет ребёнок, ничего страшного. Или с бабушкой останется, или с няней. Но когда он родился, всё поменялось. Я поняла, что каждое время, которое я провожу не с ним, [даётся] мне очень тяжело. И мне кажется, что и ему из-за этого ещё тяжелее.

И даже тут вопрос не про силы. Силы всегда находятся. Даже когда я очень сильно устала, не спала, выступала по два шоу в день, понимаю, что мне только бы прийти, лечь и заснуть… Я прихожу, а там Миша (сын фигуристки Михаил родился в августе 2025 года. — Прим. «Чемпионата») дома или в номере, вот мы ездили по шоу.

И сразу силы откуда-то берутся: я с ним готова играть и заниматься. Однозначно будет сложнее, однозначно у меня будет меньше времени на всё: и на тренировки меньше времени, чем было, и на то, чтобы проводить с Мишей время будет меньше. Но я надеюсь, что всё получится совмещать», — сказала Трусова в новом видео, опубликованном на её YouTube-канале.