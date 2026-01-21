Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«По сути, они русские». Ирина Роднина — о мужском пьедестале на чемпионате США — 2026

Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, как отсутствие россиян на международной арене влияет на распределение медалей на чемпионате Европы.

«Посмотрите, что произошло на чемпионате Европы по фигурному катанию. Без российских фигуристов, которые являются сильнейшими в Европе, на пьедестал попали такие страны, которые раньше даже мечтать не могли о том, чтобы приблизиться к медалям. Например, венгры взяли бронзу в парном катании, Эстония – первое место среди женщин. Будь наши фигуристы на турнире, они бы не получили эти медали. Конечно, им выгодно отсутствие россиян. Или посмотрите, кто занял весь мужской пьедестал на чемпионате США (Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Максим Наумов. – Прим. «Чемпионата»). Это фигуристы с русскими корнями, дети наших спортсменов, тренеров. Да, по гражданству, по рождению они американцы. Но, по сути, они русские. Невозможно убить в человеке нашу способность трудиться, стремление к знаниям, талант. Это всё проявится так или иначе», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

