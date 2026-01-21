Скидки
Фигурное катание

Формат церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде-2026 будет изменён

Формат церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде-2026 будет изменён
Комментарии

Формат церемонии награждения фигуристов-призёров на Олимпийских играх — 2026 в Италии будет изменён по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщила журналист Майя Багрянцева у себя в телеграм-канале.

Согласно новым правилам, медали станут вручаться спортсменам сразу после окончания соревнований. Пьедестал будет размещён на льду, как на большинстве турниров, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее по окончании соревнований фигуристам вручались только цветы и талисманы Олимпиады. Награждение медалями проводилось в отдельное время.

Среди российских фигуристов на Олимпиаде в Милане, которая пройдёт с 6 по 22 февраля, выступят одиночники Пётр Гуменник и Аделия Петросян.

Комментарии
