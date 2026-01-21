Плющенко: была шальная мысль вернуться в спорт и махнуть на ОИ-2018!

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко признался, что задумывался о возвращении в спорт к Олимпиаде-2018. На момент Игр ему было 35 лет.

«В знаковую неделю ВОЗВРАЩЕНЦЕВ вспомнил про свои возвращения в спорт. Ну и раз пошла такая тема про 2016 год. Обнародую свою несостоявшуюся программу. Репетиционный зал Большого театра. Сергей Филин наблюдает, а Юрий Посохов, хореограф Большого театра, ставит мне программу «Черный Ворон».

Тогда ещё у меня была шальная мысль вернуться в спорт и махнуть на ОИ-2018! О как! Здоровье не позволило…. Но очень хотелось!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.