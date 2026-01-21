Скидки
Фигурное катание

Ученица Плющенко стала первой девушкой, исполнившей сальто на всероссийских соревнованиях


Комментарии

Российская фигуристка Любовь Рубцова впервые в истории российского женского одиночного катания исполнила сальто на соревнованиях после того, как элемент был убран из запрещённых. Рубцова тренируется в группе двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко.

Любовь Рубцова исполнила сальто назад в начале короткой программы на мемориале П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге, это старт всероссийского уровня. За свой прокат Рубцова получила 64,44 балла.

В танцах на льду сальто в соревновательных программах впервые исполнил Андрей Ежлов, который выступает в паре с Софьей Шевченко

Комментарии
