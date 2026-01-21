«Плющенко меня не отговаривал». Фигуристка Рубцова — о сальто в короткой программе

Подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко фигуристка Любовь Рубцова рассказала, что идея вставить сальто в короткую программу принадлежала ей. Фигуристка отметила, что Евгений Плющенко не отговаривал её от этого шага.

«Идея прыгать сальто была только моя, я хотела исполнять его в короткой программе, получилось с первого раза.

Евгений Викторович меня не отговаривал и даже предложил вставить в произвольную программу, но я её не выкатаю с сальто, потом можно будет вставить.

Я хотела быть первой, кто прыгнет сальто на всероссийских соревнованиях», — передаёт слова Рубцовой корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Рубцова впервые в истории российского женского одиночного катания исполнила сальто на российских соревнованиях после того, как элемент был убран из запрещённых. Фигуристка выполнила сальто назад в начале короткой программы на мемориале П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге. За свой прокат Рубцова получила 64,44 балла.