Фигурное катание

Татьяна Тарасова поделилась мнением о росте популярности фигурного катания в России

Татьяна Тарасова поделилась мнением о росте популярности фигурного катания в России
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о росте популярности фигурного катания в России.

«У нас на чемпионате страны, например, было больше болельщиков, чем у американцев на чемпионате США. Правда, у них другие дворцы огромные. Но низ у них тоже был почти полный. Когда я там работала и смотрела всё вживую, у них были полные дворцы. Значит, у них интерес к фигурному катанию немного пропал, а у нас, наоборот, возрос.

А если есть интерес, то есть для кого катать программы. Для этой прекрасной публики, которая с тобой вместе дышит и позволяет тебе дышать, как это было на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Это было потрясающе, публика дышала на спортсменов и помогала им катать программы», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Комментарии
