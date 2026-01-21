Скидки
«Солдатам деньги нужнее». Жулин — о выплатах россиянам за участие в Олимпиаде

«Солдатам деньги нужнее». Жулин — о выплатах россиянам за участие в Олимпиаде
Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о финансовой поддержке российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх — 2026.

«Стоит ли материально поощрять спортсменов, которые поедут на Олимпиаду? Моя точка зрения — ребят всегда нужно поддерживать. Я ведь сам бывший спортсмен, знаю, какой тяжёлый труд проделывают ребята.

Одновременно понимаю, что в условиях СВО свободных денег у страны стало меньше. Скорее всего, нашим солдатам деньги сейчас нужнее. В любом случае не мне решать этот вопрос, но я только за материальное поощрение участников Олимпиады», — сказал Жулин в интервью Sport24.

