«Желаю ей удачи». Дюамель — о возвращении Валиевой

«Желаю ей удачи». Дюамель — о возвращении Валиевой
Олимпийская чемпионка — 2018 в командных соревнованиях канадская фигуристка Меган Дюамель, выступавшая в парном катании с Эриком Рэдфордом, пожелала удачи россиянке Камиле Валиевой в связи с её возвращением в профессиональный спорт после окончания срока дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

«Прошло так много времени, и фигурное катание так хорошо продвинулось вперёд. Желаю ей удачи», — цитирует Дюамель «Советский спорт».

Валиева официально может выступать на соревнованиях с 25 декабря 2025 года. Ранее стало известно, что первым её стартом станет чемпионат России по прыжкам — 2026, который пройдёт 31 января и 1 февраля.

