Бельгийский журналист заявил, что Петросян могла бы выиграть чемпионат Европы

Бельгийский журналист Мартен Дельво заявил, что российская фигуристка Аделия Петросян моглы бы претендовать на золото чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Совершенно очевидно, что в последние три года уровень женских соревнований был не очень высоким. Поэтому отсутствие российских фигуристок, безусловно, сказалось. Думаю, Петросян взяла бы золото. Уровень чемпионата Европы в этом году был очень низким и разочаровывающим. Только Петрыкина показала более-менее приличный уровень», — сказал Дельво в интервью Metaratings.ru.

Среди российских фигуристов на Олимпиаде в Милане, которая пройдёт с 6 по 22 февраля, выступят одиночники Пётр Гуменник и Аделия Петросян.