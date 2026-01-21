Скидки
Фигурное катание

Известен полный состав сборной Италии по фигурному катанию на Олимпийские игры — 2026

Стал известен состав сборной Италии на будущие Олимпийские игры — 2026, которые станут для этой команды домашними. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком итальянской команды.

Мужчины:
1. Даниэль Грассль.
2. Маттео Риццо.

Женщины:
1. Лара Наки Гутманн.

Пары:
1. Сара Конти/Никколо Мачии.
2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини.

Танцевальный дуэт:
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Отметим, второй номер у мужчин определялся по итогам прошедшего недавно в Шеффилде чемпионата Европы. По итогу успешного выступления место занял вице-чемпион турнира Маттео Риццо. Николай Мемола не попал в состав на Игры.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На соревнованиях выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

