Известен полный состав сборной Италии по фигурному катанию на Олимпийские игры — 2026

Стал известен состав сборной Италии на будущие Олимпийские игры — 2026, которые станут для этой команды домашними. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком итальянской команды.

Мужчины:

1. Даниэль Грассль.

2. Маттео Риццо.

Женщины:

1. Лара Наки Гутманн.

Пары:

1. Сара Конти/Никколо Мачии.

2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини.

Танцевальный дуэт:

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Отметим, второй номер у мужчин определялся по итогам прошедшего недавно в Шеффилде чемпионата Европы. По итогу успешного выступления место занял вице-чемпион турнира Маттео Риццо. Николай Мемола не попал в состав на Игры.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На соревнованиях выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.