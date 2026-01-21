Фигурист Попов объяснил, почему хотел перейти в сборную Узбекистана в 2025 году

Российский фигурист Иван Попов объяснил, почему в это межсезонье пытался перейти в сборную Узбекистана. Тогда исполком Федерации фигурного катания на коньках России не одобрил переход Попова в эту команду.

— Весной вы пытались перейти в Узбекистан. Что подтолкнуло к этому решению?

— Возможно, какая-то безысходность была. Я даже не знаю, что сподвигло нас на это. Учитывая, какая ситуация сейчас в мире, рассчитывать россиянам на какие-то международные соревнования пока что трудно. Решили попробовать так, но не получилось.

— Почему выбор пал именно на Узбекистан?

— Я никогда не ставил перед собой цель менять спортивное гражданство и всегда хотел выступать за свою страну. Но в определённый момент обстоятельства сложились так, что для продолжения карьеры и возможности выступать на международном уровне нужно было принимать непростое решение. Узбекистан проявил реальную заинтересованность, предложил понятные условия, которые совпали с моими спортивными задачами. В той ситуации это был взвешенный и вынужденный шаг, — приводит слова Попова Sport24.

Иван Попов последний раз выступал на соревнованиях в России в сезоне-2024/2025. Тогда Иван Попов дважды занял седьмое место на первом и третьем этапах Гран-при России. На чемпионате России был восьмым. В 2024 году на чемпионате России по прыжкам стал победителем в командном и серебряным призёром в личном зачётах.