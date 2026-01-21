«Отказался от гражданства Узбекистана». Попов заявил, что не будет выступать за эту страну

Российский фигурист Иван Попов неожиданно заявил, что отказался от гражданства Узбекистана и теперь не хочет выступать за эту страну. В это межсезонье спортсмен пытался перейти в новую сборную. Тогда исполком Федерации фигурного катания на коньках России не одобрил переход Попова в эту команду.

«Конечно, лучшим стечением обстоятельств было бы, если бы я поехал в Пекин на отбор [за Узбекистан], всё делалось под Олимпиаду. После отказа мы рассчитывали сидеть год на карантине. Сейчас можно так сказать: карантина никакого нет. Потому что я отказался от гражданства Узбекистана. Я получил узбекский паспорт — и всё. Потом случился небольшой конфликт с тренером, и я решил, что, наверное, без Ирины Александровны [Смирновой] мне это не нужно.

— Мыслей о переходе уже нет? Получается, если мы вас увидим на соревновательной арене, то это, скорее всего, произойдет на российских стартах?

— Мыслей о переходе сейчас нет. Желание выступать, конечно, присутствует, но здесь важно реально оценивать форму — с какой формой я смогу вернуться, от этого зависит очень многое. Хочу сказать спасибо болельщикам, очень приятно читать, что по мне скучают, ищут, ждут на стартах, — приводит слова Попова Sport24.