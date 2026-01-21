Скидки
Фигурное катание

«Доверять можно далеко не всем». Петросян и Глейхенгауз — о доверии и втором шансе

Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, и его подопечная, трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян рассказали о своём отношении к вопросу, нужно ли давать людям второй шанс и многим ли можно доверять.

Аделия. Если бы доверие можно было охарактеризовать тремя словами, я бы выбрала: уверенность, защищённость и надёжность.
Даниил. Мой вариант: честность, ответственность и понимание.

Аделия. Очень давно один человек, с которым я переписывалась, показывал другим людям мои сообщения. Вероятно, он так развлекался. Это был прекрасный урок. Тогда я вычеркнула из жизни очень многих людей и поняла, что доверять можно далеко не всем.
Даниил. У меня тоже случались разочарования в жизни – с друзьями и с девушками. Я воспринимал это как жизненный опыт. В детстве у нас множество друзей. Затем они становятся приятелями. А потом у тебя остаётся один или два лучших друга на всю жизнь – и ты уверен, что они не предадут. Какие-то поступки, безусловно, можно простить. А иногда не хочется давать второй шанс, потому что слишком больно.

Аделия. Я даю людям второй шанс, мне несложно, хотя всё больше убеждаюсь, что люди меняются редко. Мне кажется, доверие к людям – врождённое качество. Вот только не знаю, что за ним стоит – смелость или наивность, — сказали Глейхенгауз и Петросян в интервью Marie Claire.

