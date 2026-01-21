Глейхенгауз и Петросян рассказали, как строится доверие между тренером и учеником

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, и его подопечная трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян поделились, на чём строится доверие между наставником и учеником.

Даниил. Доверие не возникает сразу, само по себе, оно появляется со временем. Спортсмен начинает доверять тебе, когда понимает, что ты его не предашь и во всём стремишься помочь.

Аделия. Я всегда могу рассказать о своем самочувствии, поделиться радостью или проблемой. Это и есть доверие. Даниил Маркович всегда спросит, что со мной происходит, выслушает, когда мне тяжело, даст совет. Это очень важно.

Даниил. За всю свою тренерскую карьеру я не встречал чемпионов с простым характером. Так и должно быть. Поэтому нужно находить подход, притираться друг другу и в работе, и в общении. Случается, что спортсмен не выполняет задание. Вы это обсуждаете, ты объясняешь, почему важно сделать именно так, почему это приведёт к положительному результату. Получив такой результат, ученик уже реже спорит, он больше доверяет тебе.

Аделия. Доверие к тренеру появляется у фигуриста в ответ на доверие наставника. Иногда я сама в себе сомневаюсь, а тренер продолжает со мной работать, потому что верит в мой успех. Когда на льду что-то начинает получаться, мотивация снова усиливается, — сказали Петросян и Глейхенгауз в интервью Marie Claire.