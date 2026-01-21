Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз и Петросян рассказали, как строится доверие между тренером и учеником

Глейхенгауз и Петросян рассказали, как строится доверие между тренером и учеником
Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, и его подопечная трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян поделились, на чём строится доверие между наставником и учеником.

Даниил. Доверие не возникает сразу, само по себе, оно появляется со временем. Спортсмен начинает доверять тебе, когда понимает, что ты его не предашь и во всём стремишься помочь.
Аделия. Я всегда могу рассказать о своем самочувствии, поделиться радостью или проблемой. Это и есть доверие. Даниил Маркович всегда спросит, что со мной происходит, выслушает, когда мне тяжело, даст совет. Это очень важно.

Даниил. За всю свою тренерскую карьеру я не встречал чемпионов с простым характером. Так и должно быть. Поэтому нужно находить подход, притираться друг другу и в работе, и в общении. Случается, что спортсмен не выполняет задание. Вы это обсуждаете, ты объясняешь, почему важно сделать именно так, почему это приведёт к положительному результату. Получив такой результат, ученик уже реже спорит, он больше доверяет тебе.
Аделия. Доверие к тренеру появляется у фигуриста в ответ на доверие наставника. Иногда я сама в себе сомневаюсь, а тренер продолжает со мной работать, потому что верит в мой успех. Когда на льду что-то начинает получаться, мотивация снова усиливается, — сказали Петросян и Глейхенгауз в интервью Marie Claire.

Материалы по теме
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий
Рейтинг
Петросян и Гуменник на Олимпиаде или возвращение Валиевой. 10 самых ожидаемых событий
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android