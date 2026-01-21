«Аделия очень требовательна к себе». Глейхенгауз — об отношении Петросян к замечаниям

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий со штабом Этери Тутберидзе, поделился, как его подопечная, трёхкратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян воспринимает критику.

«Аделия очень требовательна к себе. Иногда это мешает. Бывает, делаешь ей незначительное замечание, а она себя накручивает, из-за этого возникают эмоции. Тренерская мудрость заключается в том, чтобы понять, почему так происходит: спортсмен тебя уважает, доверяет тебе, но сейчас так взвинчен, что лучше притормозить и дать ему время. Вспоминаю себя во время спортивной карьеры. Когда не получается прыжок, который уже умеешь делать, это раздражает. Никто не расстраивается, когда учит новое – никогда не прыгал, потому и не вышло. А если не удалось то, что наработал, ты вспыхиваешь как фитиль», — цитирует Глейхенгауза Marie Claire.