Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат 4-х континентов. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
07:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Карартынян покинул тренерский штаб Светланы Соколовской

Фигурист Карартынян покинул тренерский штаб Светланы Соколовской
Комментарии

Заслуженный тренер России Светлана Соколовская сообщила, что фигурист Эдуард Карартынян покинул её группу.

«Эдик решил себя попробовать в другом штабе. Насколько мне известно, в группе Виктории Буцаевой», – приводит слова Соколовской «РИА Новости Спорт».

Карартыняну 17 лет. В прошлом сезоне-2024/2025 он занял четвёртое место на первенстве России среди юниоров. Также Эдуард является бронзовым призёром Российско-китайских молодёжных зимних игр.

Отметим, с этого сезона Соколовская работает во дворце олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки. С тренером также сотрудничает чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, возвращающаяся в спорт после дисквалификации.

Материалы по теме
Валиева вернётся на старты в этом месяце! Камила покажет четверной тулуп на ЧР по прыжкам?
Валиева вернётся на старты в этом месяце! Камила покажет четверной тулуп на ЧР по прыжкам?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android