Фигурист Карартынян покинул тренерский штаб Светланы Соколовской

Заслуженный тренер России Светлана Соколовская сообщила, что фигурист Эдуард Карартынян покинул её группу.

«Эдик решил себя попробовать в другом штабе. Насколько мне известно, в группе Виктории Буцаевой», – приводит слова Соколовской «РИА Новости Спорт».

Карартыняну 17 лет. В прошлом сезоне-2024/2025 он занял четвёртое место на первенстве России среди юниоров. Также Эдуард является бронзовым призёром Российско-китайских молодёжных зимних игр.

Отметим, с этого сезона Соколовская работает во дворце олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки. С тренером также сотрудничает чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, возвращающаяся в спорт после дисквалификации.