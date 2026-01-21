Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат 4-х континентов. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
07:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Карартынян прокомментировал уход из штаба Светланы Соколовской и сообщил о своей травме

Карартынян прокомментировал уход из штаба Светланы Соколовской и сообщил о своей травме
Комментарии

Российский фигурист Эдуарда Карартыняна высказался о смене штаба. Ранее стало известно, что спортсмен покинул группу заслуженного тренера России Светланы Соколовской.

«Всем привет! Этот год начался с изменений, в начале января я сменил тренерский штаб. Благодарен всем тренерам за работу со мной. С группой Светланы Владимировны я провёл три с половиной года. Это был огромный опыт, рад, что в моей спортивной карьере был такой тренерский штаб», — написал Карартынян на личной странице в социальных сетях.

Также фигурист сообщил, что его до сих пор беспокоит колено, поэтому неизвестно, будет ли он выступать в этом сезоне.

Материалы по теме
Фигурист Карартынян покинул тренерский штаб Светланы Соколовской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android