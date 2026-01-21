Карартынян прокомментировал уход из штаба Светланы Соколовской и сообщил о своей травме

Российский фигурист Эдуарда Карартыняна высказался о смене штаба. Ранее стало известно, что спортсмен покинул группу заслуженного тренера России Светланы Соколовской.

«Всем привет! Этот год начался с изменений, в начале января я сменил тренерский штаб. Благодарен всем тренерам за работу со мной. С группой Светланы Владимировны я провёл три с половиной года. Это был огромный опыт, рад, что в моей спортивной карьере был такой тренерский штаб», — написал Карартынян на личной странице в социальных сетях.

Также фигурист сообщил, что его до сих пор беспокоит колено, поэтому неизвестно, будет ли он выступать в этом сезоне.