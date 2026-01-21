Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Роднина ответила, за какими видами спорта будет следить на Олимпиаде-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, соревнования в каких видах спорта намерена смотреть на Олимпийских играх — 2026, если у неё для этого будет достаточно свободного времени.

«Что смогу, я посмотрю, просто должна со своим расписанием всё это согласовать. Буду следить за фигурным катанием, конечно, но я ещё очень люблю биатлон. Поэтому посмотрю то, что у меня будет получаться по расписанию», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

Олимпийские игры — 2026 стартуют 6 февраля. Среди российских фигуристов на ней выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник, биатлонисты из России до Игр допущены не были.

