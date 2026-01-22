Скидки
Чемпионат 4-х континентов. Танцы на льду. Ритм-танец
Главная Фигурное катание Новости

Роднина: главное, чтобы Трусова верила, что вернуться на Олимпиаду возможно

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы фигуристки Александры Трусовой выступить на Олимпиаде-2030.

«Главное, чтобы сама Трусова верила, что вернуться на Олимпиаду возможно. Понятно, сложности есть всегда, но когда человек целеустремлённо к чему-то готовится и идёт, его задача как раз и состоит в преодолении этих сложностей.

У каждого есть возможность участвовать в Олимпиаде. Но спорт тем и прекрасен, что невозможно что-то заранее предугадать. Надо только подниматься над своими планами и задачами.

Думаю, Трусовой будет даже несколько проще, потому что она ментально отдохнула и физически укрепилась за время паузы. Плюс рождение ребенка любую женщину укрепляет. А совмещать семью и спорт — задача Трусовой. Насколько она сможет вместе с семьёй организовать весь этот процесс, настолько и будет проявляться результативность её планов», — сказала Роднина в интервью Sport24.

