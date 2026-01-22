Алина Загитова провела тренировку по боксу

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова показала, как занимается боксом с персональным тренером.

«Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и даёт чувство внутренней силы. Каждый раз, когда я выхожу на тренировку, полностью отключаюсь от лишних мыслей и просто кайфую от движения, скорости и адреналина», — написала Загитова на своей странице в социальных сетях.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).