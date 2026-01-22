Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат 4-х континентов. Танцы на льду. Ритм-танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Доверие должно быть искренним». Петросян и Глейхенгауз — об открытости в общении

«Доверие должно быть искренним». Петросян и Глейхенгауз — об открытости в общении
Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, его подопечная, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поделились, насколько тяжело им открыться в общении с новым человеком.

Даниил. На мой взгляд, невозможно сразу довериться незнакомому человеку. Это наивно и рискованно. Людям, которых люблю, и тем, кто любит меня, я доверяю полностью – без опасения, что мне навредят. Если человек разочарует, это, конечно, больно, но я всё равно предпочитаю жить в гармонии с собой и верить. Доверие должно быть искренним, мне сложно представить, как его можно натренировать.
Аделия. Я доверяюсь людям не сразу. Общаюсь с теми, кто мне симпатичен, но помню, что мои слова могут пересказать очень многим. В мире фигурного катания такое случается довольно часто. Кажется, что это большая деревня, где чужие новости рассказывают по секрету всему свету (смеётся). Есть выражение «заслужить доверие» — для меня это означает, что человек долгое время подтверждает своими поступками надёжность и порядочность, — приводит слова Глейхенгауза и Петросян Marie Claire.

Материалы по теме
Тутберидзе укрепила свой статус тренера чемпионов. Почему победа Эгадзе на руку Петросян?
Тутберидзе укрепила свой статус тренера чемпионов. Почему победа Эгадзе на руку Петросян?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android