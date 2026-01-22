«Доверие должно быть искренним». Петросян и Глейхенгауз — об открытости в общении

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, его подопечная, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поделились, насколько тяжело им открыться в общении с новым человеком.

Даниил. На мой взгляд, невозможно сразу довериться незнакомому человеку. Это наивно и рискованно. Людям, которых люблю, и тем, кто любит меня, я доверяю полностью – без опасения, что мне навредят. Если человек разочарует, это, конечно, больно, но я всё равно предпочитаю жить в гармонии с собой и верить. Доверие должно быть искренним, мне сложно представить, как его можно натренировать.

Аделия. Я доверяюсь людям не сразу. Общаюсь с теми, кто мне симпатичен, но помню, что мои слова могут пересказать очень многим. В мире фигурного катания такое случается довольно часто. Кажется, что это большая деревня, где чужие новости рассказывают по секрету всему свету (смеётся). Есть выражение «заслужить доверие» — для меня это означает, что человек долгое время подтверждает своими поступками надёжность и порядочность, — приводит слова Глейхенгауза и Петросян Marie Claire.