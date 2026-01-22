Самоделкина заняла девятое место в короткой программе на чемпионате четырёх континентов

Скидки
Чемпионат 4-х континентов. Спортивные пары. Короткая программа
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, занимает девятое место по итогам короткой программы на чемпионате четырёх континентов — 2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она набрала 62,29 балла.

Лучший результат показала японка Ами Накаи — 73,83 балла. Второе место заняла ещё одна японка, Юна Аоки (71,41 балла), третье — также представительница Японии, Монэ Тиба (68,07 балла).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Женщины, короткая программа. Результаты:

  1. Ами Накаи (Япония) — 73,83 балла.
  2. Юна Аоки (Япония) — 71,41.
  3. Монэ Тиба (Япония) — 68,07.
