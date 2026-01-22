Запиши обращение в поддержку фигуристов на ОИ и выиграй официальный сувенир из Милана
Поделиться
«Чемпионат» запустил сбор народных видеообращений в поддержку российских фигуристов на Олимпиаде-2026.
В этом году ежегодный проект «Король и королева фигурки» предлагает поклонникам фигурного катания объединиться в поддержку спортсменов, которым предстоит выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.
Любой желающий может записать видеообращение к Петру Гуменнику и/или Аделии Петросян в специальном боте по адресу t.me/king_queen_bot. Хронометраж видео – не более 30-40 секунд.
Авторы лучших напутствий получат в награду официальные сувениры Олимпиады, привезённые из Милана.
Соревнования одиночников пройдут с 10 по 19 февраля.
Комментарии
- 22 января 2026
-
12:01
-
11:08
-
00:52
-
00:29
-
00:02
- 21 января 2026
-
23:56
-
23:00
-
22:06
-
21:45
-
21:02
-
20:21
-
20:21
-
19:41
-
19:36
-
19:32
-
18:18
-
17:56
-
15:38
-
14:30
-
14:24
-
11:46
-
00:42
-
00:32
-
00:32
- 20 января 2026
-
23:58
-
23:32
-
21:15
-
19:55
-
19:32
-
19:15
-
18:46
-
18:29
-
18:00
-
17:09
-
16:29