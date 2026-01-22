Скидки
Чемпионат 4-х континентов. Спортивные пары. Короткая программа
Запиши обращение в поддержку фигуристов на ОИ и выиграй официальный сувенир из Милана

Комментарии

«Чемпионат» запустил сбор народных видеообращений в поддержку российских фигуристов на Олимпиаде-2026.

В этом году ежегодный проект «Король и королева фигурки» предлагает поклонникам фигурного катания объединиться в поддержку спортсменов, которым предстоит выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Любой желающий может записать видеообращение к Петру Гуменнику и/или Аделии Петросян в специальном боте по адресу t.me/king_queen_bot. Хронометраж видео – не более 30-40 секунд.

Авторы лучших напутствий получат в награду официальные сувениры Олимпиады, привезённые из Милана.

Соревнования одиночников пройдут с 10 по 19 февраля.

