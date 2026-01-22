Медведева, Загитова, Сотникова встретятся с посетителями Зимнего дня Московского спорта

25 января на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоится масштабный городской праздник — Зимний день Московского спорта. Гости смогут принять участие более чем в 15 активностях, включая мастер-классы, катание на лыжно-биатлонной трассе, кёрлинг и стрельбу из лука.

В рамках фестиваля пройдет серия фан-встреч с известными спортсменами. В них примут участие фигуристы Евгения Медведева, Алина Загитова, Александр Энберт. С гостями праздника пообщаются первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова, Даниил Глейхенгауз, а также лыжник Александр Панжинский. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы.

Для всех желающих будут открыты десятки зимних активностей: кёрлинг, боулинг, снежный дартс, дриблинг с шайбой на искусственном льду, командные лыжи, полосы препятствий, зимний волейбол, бочче, VR-сноуборд, зимний кинотеатр и творческая мастерская санок. Пространство фестиваля станет ареной, где каждый гость — участник большого спортивного движения.

Работать будут и детские игровые зоны, где самые маленькие участники смогут покататься на зимнем паровозе, слепить снеговика или поучаствовать в конкурсах. На площадке появятся тематические фотозоны, включая динамический спиннер 360°, а также интерактивная карта Москвы, на которой гости смогут оставить снежинку-пожелание. Гостей фестиваля ждут также творческие мастер-классы, которые будут интересны и взрослым, и детям: свечи из вощины, ароматические саше и вязаные шапочки-брелоки.

Все активности бесплатные, но для части программ потребуется предварительная регистрация.