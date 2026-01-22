Скидки
Пётр Гуменник выиграл мемориал Грушмана с преимуществом в 65 баллов

Пётр Гуменник выиграл мемориал Грушмана с преимуществом в 65 баллов
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник стал победителем всероссийских соревнований памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. Спортсмен лидировал после короткой программы с 109,05 балла, за произвольное же выступление он получил оценку 217,44. Итоговая сумма Гуменника составила 326,49 балла, что ровно на 65 больше, чем Семёна Соловьёва, ставшего вторым. Третье место на турнире занял Илья Строганов (231,10 балла).

Напомним, Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026 года в Италии, они пройдут с 9 по 22 февраля. Также на Олимпиаде в женском одиночном катании выступит российская фигуристка Аделия Петросян.

