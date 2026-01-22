Пётр Гуменник установил рекорд России по сумме баллов за произвольную и короткую программы

Российский фигурист Пётр Гуменник установил новый национальный рекорд по сумме баллов, выступив на всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. По итогам короткой и произвольной программ спортсмен получил окончательную оценку в 326,49 балла.

Итоговая сумма Гуменника позволила ему превзойти фигуриста Семёна Соловьёва, ставшего вторым по итогам турнира, на 65 баллов. Третье место на мемориале Грушмана занял Илья Строганов (231,10 балла).

Интересно, что предыдущий рекорд России по сумме баллов также принадлежал Гуменнику. Он установил его в финале Гран-при страны в 2025 году. Тогда его сумма составила 314,54 балла.