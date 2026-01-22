Скидки
Гуменник побил собственный рекорд России по баллам за произвольную программу

Гуменник побил собственный рекорд России по баллам за произвольную программу
Российский фигурист Пётр Гуменник установил новый национальный рекорд по баллам, полученным за произвольную программу, выступив на всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. Оценка спортсмена составила 217,44 балла.

Предыдущий рекорд России также принадлежал Гуменнику, он установил его в финале Гран-при страны в 2025 году. Тогда судьи оценили его произвольную программу в 210,04 балла.

Напомним, Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026 года в Италии, они пройдут с 9 по 22 февраля. Также на Олимпиаде в женском одиночном катании выступит российская фигуристка Аделия Петросян.

