Гуменник отреагировал на рекордные баллы на последнем турнире перед Олимпиадой

Российский фигурист Пётр Гуменник высказался о своих рекордных баллах на предолимпийском турнире. Он установил новый национальный рекорд по сумме баллов, выступив на всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. За короткую и произвольную программы спортсмен получил 326,49 балла.

«Доволен своим прокатом и баллами. Это была хорошая репетиция перед Олимпиадой, теперь могу две-три недели со спокойной душой что-то улучшать.

Сегодня была тренировка Олимпиады? Сегодня, конечно, именно это репетировал, было тяжело чуть-чуть, сил было не так много, как обычно, энергия меня не переполняла, пытался с этим справиться и, по сути, справился», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.