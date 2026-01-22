Скидки
Фигурное катание

Пётр Гуменник установил сразу три рекорда России на последнем турнире перед Олимпиадой

Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник стал автором сразу трёх достижений национального уровня по итогам выступлений на всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. Спортсмен показал лучшие в истории страны результаты в короткой и произвольной программах и получил наивысшую суммарную оценку.

Короткая программа Гуменника была оценена судьями в 109,05 балла, произвольная — в 217,44. Итоговая сумма составила 326,49 балла.

Интересно, что по оценке за произвольную программу и по итоговым баллам Гуменник превзошёл собственные же результаты, установленные им в финале Гран-при России 2025 года.

Напомним, Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026 года в Италии, они пройдут с 9 по 22 февраля. Также на Олимпиаде в женском одиночном катании выступит российская фигуристка Аделия Петросян.

