Пётр Гуменник рассказал, что обсуждал с тренерами после проката на рекорд России

Российский фигурист Пётр Гуменник раскрыл, о чём говорил со своими тренерами после проката произвольной программы на всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге.

«Что обсуждали с тренерами после проката? Сразу всё обсудили – и прыжки с подстраховочными выездами, не на выкат свободный, и по дорожке подумали, что надо одно движение поменять, которое меня тормозит и вторая часть хореодорожки смотрится не так изящно.

Что это мероприятие значит для меня? Это просто хорошее соревнование, не ожидал такого, собрались спортсмены хорошие очень, тренеры, зрители, судьи. Всё как на всероссийских соревнованиях, это очередное соревнование, чтобы держать себя в форме», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гуменник на мемориале Грушмана показал лучшие в истории страны результаты в короткой и произвольной программах и получил наивысшую суммарную оценку.