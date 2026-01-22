Скидки
«Я даже не знал, что он здесь». Гуменник — о поддержке от отца перед Олимпиадой

Российский фигурист Пётр Гуменник высказался о поддержке от родителей на последнем турнире перед Олимпийскими играми 2026 года в Италии, который проходил в Санкт-Петербурге.

«Я даже не знал, что здесь на трибунах находится мой папа. Родители обычно не смотрят, мама сильно волнуется и пересматривает потом хорошие прокаты. Папа чуть меньше волнуется, но, мне кажется, он вместе с мамой. Если папа сегодня пришёл, то это очень неожиданно и приятно. Как буду настраивать их перед Олимпиадой? Скажу им, что всё под контролем, всё в моих руках и я сделаю всё, что получится», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

