Гуменник объяснил, почему Москвина свистела ему на разминке перед ПП

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, зачем его тренер Тамара Москвина свистела ему на разминке перед показом короткой программы на всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге.

«Что означает свист Тамары Москвиной на разминке? Сегодня я вроде его не слышал, но, наверное, уже, как собака Павлова, натренирован этим свистом. Если Тамара Николаевна так свистит, значит, надо сделать красивый выезд, улыбнуться, на всех посмотреть, сделать па. Она это очень любит и каждую тренировку добивается от меня, чтобы я именно так и делал. Наверное, она хотела, чтобы я это вспомнил», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионат» Анастасия Матросова.