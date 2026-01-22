Гуменник рассказал, что хотел усложнить контент перед Олимпиадой

Российский фигурист Пётр Гуменник признался, что думал над усложнением контента в короткой и произвольной программах перед Олимпийскими играми 2026 года в Италии. Спортсмен уже выступил на последнем турнире перед Олимпиадой в Санкт-Петербурге.

«У меня перед этим соревнованием была идея сделать контент чуть сложнее, чтобы потом к Олимпиаде я мог его обратно вернуть, поэтому хотел в короткой прыгать каскад четверной флип — тройной риттбергер, а в произвольной сделать четверной сальхов с тройным акселем, но решил, что не стоит сейчас идти на такой риск, чистый прокат даст мне больше уверенности», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.