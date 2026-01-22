Пётр Гуменник сообщил, что сменил коньки перед Олимпиадой

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, что в 2026 году принял решение сменить коньки перед стартом Олимпийских игр в Италии.

«После Нового года катаюсь в новых коньках, и ноги немного затекают пока. Постараюсь к ним привыкнуть, ботинки разнашиваются, становятся более мягкими.

Когда был у Рафаэля Владимировича [Арутюняна], он показал, сколько ботинок было у Нэйтана Чена. Там вся раздевалка завалена, пар тридцать, какие-то новые, какие-то нет. Рафаэль Владимирович сказал, что после каждого старта Нэйтан менял ботинки, потому что была нужна максимальная жёсткость», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.