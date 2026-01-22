Гуменник: Малинин быстрее всех перешёл на стабильное исполнение своего контента

Российский фигурист Пётр Гуменник высказался о стабильности собственных выступлений американского спортсмена Ильи Малинина, отметив, что тот перешёл на должный уровень в этом быстрее конкурентов.

«Илья на уровень вперёд ушёл, быстрее всех перешёл на стабильное исполнение четверных, мне кажется, в будущем ребята подтянутся и смогут создавать конкуренцию, а Малинин сейчас, конечно, выглядит недосягаемым. На мою подготовку это не влияет, потому что я уже нашел свой оптимальный контент, достаточно сложный, достаточно уверенный. В фигурном катании, как и в любом спорте, бывает всякое, поэтому нужно быть готовым и как можно чище всё катать, как можно больше баллов набирать, такая стратегия всегда будет выигрышной.

Меня все убеждают, что мне виза не нужна, что меня и так пропустят как олимпийца. Я уже всех переспросил, все мне это подтвердили, надеюсь, что это так. Вероника Анатольевна сейчас активно занимается визой», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.