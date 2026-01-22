Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат 4-х континентов. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Потрясающий результат!» Тарасова отреагировала на три рекорда России Петра Гуменника

«Потрясающий результат!» Тарасова отреагировала на три рекорда России Петра Гуменника
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана в Санкт-Петербурге. На них спортсмен установил сразу три рекорда страны. Гуменник показал лучшие в истории страны результаты в короткой и произвольной программах и получил наивысшую суммарную оценку.

Короткая программа Гуменника была оценена судьями в 109,05 балла, произвольная — в 217,44. Итоговая сумма составила 326,49 балла.

«Выступление Гуменника в Петербурге отличное, результат потрясающий! Очень рада за Петю, за его тренера. Они знают, что делают. Поздравляю их!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Пётр Гуменник установил сразу три рекорда России на последнем турнире перед Олимпиадой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android