Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат 4-х континентов. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Эмилеа Зингас и Вадим Колесник выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов

Эмилеа Зингас и Вадим Колесник выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов
Комментарии

Американские танцоры на льду Эмилеа Зингас и Вадим Колесник лидируют по итогам ритм-танца на чемпионате четырёх континентов — 2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление они набрали 79,97 балла.

Тройку лучших дополнили ещё две американские танцевальные пары. Второе место заняли Каролин Грин и Майкл Парсонс (78,66), на третьей позиции — Уна Браун и Гейдж Браун (74,24).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Пекин, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
22 января 2026, четверг. 11:30 МСК
Окончено

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Танцы на льду, ритм-танец. Результаты:

  1. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 79,97 балла.
  2. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 78,66.
  3. Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 74,24.
Материалы по теме
Самоделкина заняла девятое место в короткой программе на чемпионате четырёх континентов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android