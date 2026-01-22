Эмилеа Зингас и Вадим Колесник выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов

Американские танцоры на льду Эмилеа Зингас и Вадим Колесник лидируют по итогам ритм-танца на чемпионате четырёх континентов — 2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление они набрали 79,97 балла.

Тройку лучших дополнили ещё две американские танцевальные пары. Второе место заняли Каролин Грин и Майкл Парсонс (78,66), на третьей позиции — Уна Браун и Гейдж Браун (74,24).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Танцы на льду, ритм-танец. Результаты:

Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 79,97 балла. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 78,66. Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 74,24.