Вэньцзин и Цун выиграли КП на чемпионате четырёх континентов, Ефимова/Митрофанов — третьи

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун лидируют по итогам короткой программы на чемпионате четырёх континентов — 2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление они получили от судей 76,02 балла.

Вторыми стали японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути с результатом 71,91 балла. Тройку замкнули американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (71,85).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Спортивные пары. Короткая программа. Результаты:

Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 76,02 балла. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 71,92. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 71,85. Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 69,05. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 65,68. Одри Шин/Балаж Надь (США) — 63,11. Кейти Макбит/Даниил Паркман (США) — 59,68. Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 59,27.