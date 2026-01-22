Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат 4-х континентов. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вэньцзин и Цун выиграли КП на чемпионате четырёх континентов, Ефимова/Митрофанов — третьи

Вэньцзин и Цун выиграли КП на чемпионате четырёх континентов, Ефимова/Митрофанов — третьи
Комментарии

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун лидируют по итогам короткой программы на чемпионате четырёх континентов — 2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление они получили от судей 76,02 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Пекин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
22 января 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено

Вторыми стали японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути с результатом 71,91 балла. Тройку замкнули американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (71,85).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов — 2026. Спортивные пары. Короткая программа. Результаты:

  1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 76,02 балла.
  2. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 71,92.
  3. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 71,85.
  4. Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 69,05.
  5. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 65,68.
  6. Одри Шин/Балаж Надь (США) — 63,11.
  7. Кейти Макбит/Даниил Паркман (США) — 59,68.
  8. Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 59,27.
Материалы по теме
Эмилеа Зингас и Вадим Колесник выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android