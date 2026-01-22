Татьяна Тарасова высказалась о шансе Аделии Петросян на пьедестал Олимпиады-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что у трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян будет шанс попасть на пьедестал Олимпийских игр – 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

«У неё есть тренер, и они вместе выбирают необходимую тактику. Не только Аделия претендует на пьедестал Олимпийских игр. Для этого можно взглянуть на мировой рейтинг, и всё станет понятно: будут бороться и американки, и японки. Но у Аделии тоже есть шанс», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

В конце сентября 2025 года Петросян выиграла отборочный турнир в Пекине и завоевала личную квоту на ОИ, на которые поедет в статусе AIN.