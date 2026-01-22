Плескачёва выиграла мемориал Грушмана среди юниорок, Костылева — девятая
Фигуристка Лидия Плескачёва стала победительницей мемориала Грушмана среди юниорок, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ она получила от судей 206,27 балла.
Второй оказалась Елизавета Крылова с результатом 194,07 балла. Тройку замкнула Софья Федотова (193,80). Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева стала девятой (188,45).
Фигурное катание. Мемориал Петра Грушмана. Санкт-Петербург. Девушки. Результат:
- Лидия Плескачёва – 206,27 балла.
- Елизавета Крылова – 194,07.
- Софья Федотова – 193,80.
- Кира Гудаева – 193,02.
- Полина Бершадская – 190,12.
- София Шепелева – 189,91.
- Агата Морозова – 189,28.
- Агата Петрова – 188,59.
- Елена Костылева – 188,45.
- Екатерина Кольцова – 185,40.
