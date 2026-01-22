Плескачёва выиграла мемориал Грушмана среди юниорок, Костылева — девятая

Фигуристка Лидия Плескачёва стала победительницей мемориала Грушмана среди юниорок, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ она получила от судей 206,27 балла.

Второй оказалась Елизавета Крылова с результатом 194,07 балла. Тройку замкнула Софья Федотова (193,80). Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева стала девятой (188,45).

Фигурное катание. Мемориал Петра Грушмана. Санкт-Петербург. Девушки. Результат: