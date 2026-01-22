Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат 4-х континентов. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Плескачёва выиграла мемориал Грушмана среди юниорок, Костылева — девятая

Плескачёва выиграла мемориал Грушмана среди юниорок, Костылева — девятая
Комментарии

Фигуристка Лидия Плескачёва стала победительницей мемориала Грушмана среди юниорок, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ она получила от судей 206,27 балла.

Второй оказалась Елизавета Крылова с результатом 194,07 балла. Тройку замкнула Софья Федотова (193,80). Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева стала девятой (188,45).

Фигурное катание. Мемориал Петра Грушмана. Санкт-Петербург. Девушки. Результат:

  1. Лидия Плескачёва – 206,27 балла.
  2. Елизавета Крылова – 194,07.
  3. Софья Федотова – 193,80.
  4. Кира Гудаева – 193,02.
  5. Полина Бершадская – 190,12.
  6. София Шепелева – 189,91.
  7. Агата Морозова – 189,28.
  8. Агата Петрова – 188,59.
  9. Елена Костылева – 188,45.
  10. Екатерина Кольцова – 185,40.
Материалы по теме
Секс-скандалы, Плющенко vs Костылева и критик-Галлямов. Непростой год в фигурном катании
Секс-скандалы, Плющенко vs Костылева и критик-Галлямов. Непростой год в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android