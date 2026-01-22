Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Не знаю, как объяснить свой трэш». Елена Костылева — о 9-м месте на мемориале Грушмана

«Не знаю, как объяснить свой трэш». Елена Костылева — о 9-м месте на мемориале Грушмана
Комментарии

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева прокомментировала своё девятое место на мемориале Петра Грушмана среди юниорок, который прошёл в Санкт-Петербурге.

В произвольной программе Костылева исполнила три прыжка ультра-си в первой половине проката и трижды упала во второй (с 4S и дважды – с 3Lz). Елена стала 12-й в ПП и заняла итоговое девятое место.

«Я не знаю, как объяснить свой трэш. Это случайно, ребят! Но с учётом, что я занимаюсь только 12 дней, с полного нуля, это очень даже хорошо. Я второй сальхов-то прыгнула, но у меня случайно подвернулась нога, поэтому считайте, что я сделала. До [первенства] России ещё есть время, поэтому думаю, что всё будет нормально. А первую половину вообще шикарно проехала», — сказала Костылева в своём телеграм-канале.

