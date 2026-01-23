Ледниковый период 2026: где смотреть шоу, расписание

В субботу, 24 января, стартует новый сезон шоу «Ледниковый период». Смотреть шоу можно в эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало передачи — в 18:20 мск, сразу после вечернего выпуска новостей.

В новом сезоне шоу профессиональными фигуристками станут только партнёрши.

«Ледниковый период». Участники:

Александра Степанова/Иван Скобрев (конькобежец);

Елизавета Худайбердиева/Сергей Шубенков (легкоатлет);

Алёна Косторная/Никита Ушнев (хоккеист);

Анна Щербакова/Константин Раскатов (актёр);

Софья Акатьева/Артур Каспранов (актёр);

Александра Трусова/Иван Жвакин (актёр);

Елизавета Туктамышева/Марк Рудаковский (хоккеист, блогер);

Татьяна Волосожар/Семён Елистратов (шорт-трекист);

Евгения Тарасова/Георгий Славороссов (хоккеист);

Татьяна Тотьмянина/Фёдор Федотов (актёр).

В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. Победителями стали две пары — Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным, а также Дина Аверина с Дмитрием Соловьёвым.