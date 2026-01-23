Ледниковый период 2026: где смотреть шоу, расписание
В субботу, 24 января, стартует новый сезон шоу «Ледниковый период». Смотреть шоу можно в эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало передачи — в 18:20 мск, сразу после вечернего выпуска новостей.
В новом сезоне шоу профессиональными фигуристками станут только партнёрши.
«Ледниковый период». Участники:
- Александра Степанова/Иван Скобрев (конькобежец);
- Елизавета Худайбердиева/Сергей Шубенков (легкоатлет);
- Алёна Косторная/Никита Ушнев (хоккеист);
- Анна Щербакова/Константин Раскатов (актёр);
- Софья Акатьева/Артур Каспранов (актёр);
- Александра Трусова/Иван Жвакин (актёр);
- Елизавета Туктамышева/Марк Рудаковский (хоккеист, блогер);
- Татьяна Волосожар/Семён Елистратов (шорт-трекист);
- Евгения Тарасова/Георгий Славороссов (хоккеист);
- Татьяна Тотьмянина/Фёдор Федотов (актёр).
В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. Победителями стали две пары — Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным, а также Дина Аверина с Дмитрием Соловьёвым.
Комментарии