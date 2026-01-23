Скидки
Чемпионат 4-х континентов. Женщины. Произвольная программа
13:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Ведущие шоу Ледниковый период — 2026: жюри

Ведущие шоу Ледниковый период — 2026: жюри
В субботу, 24 января, стартует новый сезон шоу «Ледниковый период». Смотреть шоу можно в эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало передачи — в 18:20 мск, сразу после вечернего выпуска новостей.

В этом сезоне в состав жюри вошли Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Евгения Медведева и Максим Траньков.

В новом сезоне шоу профессиональными фигуристками станут только партнёрши.

В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. Победителями стали две пары — Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным, а также Дина Аверина с Дмитрием Соловьёвым.

