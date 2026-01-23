«Лена — талантище, а Плющенко — гений». Мать Костылевой — о выступлении дочери в СПб

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, прокомментировала выступление дочери на мемориале «Памяти П.С. Грушмана» в Санкт-Петербурге, на котором юная спортсменка заняла лишь девятое место.

«Какие же они молодцы, Лена и еë тренер. Восстановить за 10 дней три вида «ультра-си» и прыгнуть их в программе. Браво, Лена.

И, конечно, без своего тренера Лена бы их в такой короткий срок не осилила. Триксель был мощнейший. Высоченный, с пролëтом и чëтким приземлением. Тулуп был лучший за карьеру. Так сказала Лена. Сальхов второй тоже был высоченный, докрученный, но при приземлении не хватило сил – подвернулась нога на выезде…

На вторую часть просто функционально пока не хватило сил. Всего 10 дней. Но какие были эти три, нет, даже четыре «ультра-си». Я такие видела только у мужчин. У Лены офигительный силовой прыжок. Высота, как говорит Люда Алфëрова (Людмила Алфёрова, тренер по фигурному катанию и мать фигуристок Вероники и Алёны Жилиных. – Прим. «Чемпионата») – под борт.

Я и тренер знали, что Ленок не выкатит произвольную программу на 100%. Я об этом говорила. Но ни я, ни Евгений Викторович [Плющенко] не ожидали такой идеальной, с тремя «ультра-си», первой части произволки. Молодец.

Цель, поставленная этим стартом, достигнута. Все свои три разных «ультра-си» Ленок в ПП «выгуляла».

А самое главное: в короткой пошла на свой контент – триксель-тулуп, не заменив на облегчëнный вариант.

Напомню. Лена была в полном развале на 1 января 2026 года. Из четверных прыгала только сальхов. И то три из 10… С 10 января Лена вышла к Плющенко на две тренировки в день. И Евгений Викторович по крупицам начал возвращать Лене технику тулупа и трикселя. Даже сегодня триксель ещё гулял на раскатке. Но Лена – боец и плюс старт… Эти старты очень важны были для Лены и еë тренера… Показали слабые места…

То, что через девять дней нулевой формы спортсменка вышла на старт и прыгнула идеально красивейшие четыре «ультра-си»… Лена – талантище, а Плющенко – гений. Смог найти ключик к этой «летающей куколке». Летающая куколка, наша Леночка.

Членов нашей уважаемой Федерации фигурного катания России прошу обратить внимание на тот факт, что у них есть в России маленькая спортсменка, которая на своëм внутреннем резерве (без химпрепаратов) за 10 дней восстанавливает под руководством своего тренера три разных «ультра-си» на стартах. Уже… И эта девочка в России.

Завтра полувыходной, а в 14:40 на тренировку.

Лена выбрала его. Он для неë лучший тренер. Она его понимает с полуслова и жеста. Плющенко никого так не тренировал в своей тренерской карьере, как Лену. Они идеальный тандем. Если ему хватит ума не тянуть одеяло на себя, думая, что он может всë… Найти хорошего хореографа для Лены, именно под Лену, он будет владеть большим оружием массового поражения», — написала Костылева-старшая в чате своего телеграм-канала.