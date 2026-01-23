«Эталонный пример отношения к себе». Вайцеховская — о выступлении Гуменника перед ОИ

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская оценила контрольное перед Олимпийскими играми в Италии выступление российского фигуриста Петра Гуменника в произвольной программе на мемориале «Памяти П.С. Грушмана» в Санкт-Петербурге, на котором спортсмен одержал победу с рекордной для российских соревнований суммой баллов за две программы (326,49).

«Чем дольше наблюдаю в этом сезоне за Петром Гуменником, тем отчётливее вижу, какой колоссальный буст в профессиональном плане ему дала возможность выступить на Олимпиаде. Сегодняшний, заключительный перед Играми прокат произвольной программы на «Мемориале Петра Грушмана» в Питере — ещё одно тому подтверждение.

Я бы вообще сказала, что Пётр в этом сезоне — эталонный пример отношения к себе, к своей подготовке, к шансу, который предстоит использовать в Милане. Мемориал в Питере планировался как контрольный старт, Гуменник именно так его и проехал: безупречно технически, без капли лишних эмоций, очень вдумчиво и осторожно и в то же самое время раскованно внутренне и амплитудно.

Даже если у кого-то возникли вопросы к докрученности квадов, я бы сейчас точно не придавала этому значения. Докрученность (при таком количестве четверных прыжков — особенно) — это вопрос максимального вкладывания физических сил и предельной концентрации. И то и другое отнимает у фигуриста очень много сил. И почему-то мне кажется, что Пётр совершенно сознательно не стремится сейчас делать ни единого лишнего усилия.

А по прокату — красавчик. Не знаю даже, как такая программа может оставить кого-то равнодушным», — написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.

Олимпиада в Италии стартует 6 февраля.