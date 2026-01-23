Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат 4-х континентов. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Горбачёва рассказала, сколько займёт её восстановление после операции на мениске

Алина Горбачёва рассказала, сколько займёт её восстановление после операции на мениске
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 по фигурному катанию Алина Горбачёва ответила на вопрос о сроке её восстановления после операции на мениске, которую 18-летняя спортсменка перенесла в начале января. Для процедуры фигуристка специально летала в Германию.

«От начала подготовки [к операции] и до момента, когда я пришла в себя, прошло пять часов, сама операция длилась 1,5 часа. Восстановление займёт от шести до 10 месяцев. Сейчас я каждый день езжу на процедуры иглоукалывания, делаю упражнения для восстановления и готовлюсь к ЕГЭ по биологии», — написала Горбачёва у себя в телеграм-канале, ответив на вопросы подписчиков.

Материалы по теме
Российской фигуристке сделали операцию в Германии. Что случилось с Алиной Горбачёвой?
Российской фигуристке сделали операцию в Германии. Что случилось с Алиной Горбачёвой?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android