Алина Горбачёва рассказала, сколько займёт её восстановление после операции на мениске

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 по фигурному катанию Алина Горбачёва ответила на вопрос о сроке её восстановления после операции на мениске, которую 18-летняя спортсменка перенесла в начале января. Для процедуры фигуристка специально летала в Германию.

«От начала подготовки [к операции] и до момента, когда я пришла в себя, прошло пять часов, сама операция длилась 1,5 часа. Восстановление займёт от шести до 10 месяцев. Сейчас я каждый день езжу на процедуры иглоукалывания, делаю упражнения для восстановления и готовлюсь к ЕГЭ по биологии», — написала Горбачёва у себя в телеграм-канале, ответив на вопросы подписчиков.