Морошкин оценил вклад Гуменника в постановки своих программ

Бывший фигурист, выступавший в танцах на льду, а ныне хореограф Николай Морошкин рассказал, что его подопечный, чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник, принимает очень активное участие в создании своих программ.

«Пётр — соавтор всего, что он показывает на льду. Он вкладывает в программы свою интеллектуальную собственность. При этом он умеет полностью доверять постановщику. Работать с таким спортсменом — большая удача. У Петра каждое движение осмыслено от начала до конца. Далеко не у каждого получается сохранять такую вовлечённость в образ, когда на соревнованиях нужно выполнять сложные элементы», — цитирует Морошкина «Советский спорт».

В феврале Гуменник выступит на Олимпийских играх в Италии.