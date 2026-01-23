Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Морошкин оценил вклад Гуменника в постановки своих программ

Морошкин оценил вклад Гуменника в постановки своих программ
Комментарии

Бывший фигурист, выступавший в танцах на льду, а ныне хореограф Николай Морошкин рассказал, что его подопечный, чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник, принимает очень активное участие в создании своих программ.

«Пётр — соавтор всего, что он показывает на льду. Он вкладывает в программы свою интеллектуальную собственность. При этом он умеет полностью доверять постановщику. Работать с таким спортсменом — большая удача. У Петра каждое движение осмыслено от начала до конца. Далеко не у каждого получается сохранять такую вовлечённость в образ, когда на соревнованиях нужно выполнять сложные элементы», — цитирует Морошкина «Советский спорт».

В феврале Гуменник выступит на Олимпийских играх в Италии.

Материалы по теме
«Потрясающий результат!» Тарасова отреагировала на три рекорда России Петра Гуменника
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android