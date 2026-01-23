Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Юна Аоки выиграла чемпионат четырёх континентов, Самоделкина — девятая

Юна Аоки выиграла чемпионат четырёх континентов, Самоделкина — девятая
Комментарии

Японская фигуристка Юна Аоки стала победительницей чемпионата четырёх континентов, который проходит в Пекине. За прокаты двух программ она получила от судей 217,39 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
23 января 2026, пятница. 13:07 МСК
Окончено
1
Юна Аоки
Япония
217.39
2
Ами Накаи
Япония
215.78
3
Монэ Тиба
Япония
202.23

Весь пьедестал турнира в женском одиночном катании заняли японские спортсменки. Серебряную медаль выиграла Ами Накаи, показавшая суммарный результат 215,78 балла. Тройку призёров замкнула Монэ Тиба, набравшая 202,23 балла.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Одиночное катание, женщины. Итоговые результаты

1. Юна Аоки (Япония) — 217,39.

2. Ами Накаи (Япония) — 215,78.

3. Монэ Тиба (Япония) — 202,23.

4. Брейди Теннелл (США) — 199,37.

5. Ли Ха Ин (Корея) — 192,66.

6. Джиа Шин (Корея) — 185,06.

9. Софья Самоделкина (Казахстан) — 182,51.

